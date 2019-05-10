Histogram: креативней об истории Азербайджана еще никто не говорил!

«Представьте, если бы Братья Нобель снимали в инста стори свою первую нефтяную вышку, Самед Вургун записывал стихотворения в заметках, а Рихард Зорге передавал тайные послания через секретный чат Telegram-а», — фантазируют создатели нового креативного проекта Histogram, презентация которого состоялась 10 мая в кинотеатре CinemaPlus Azerbaijan.

Автором проекта является компания Beat Group, идея принадлежит Зауру Дарабзаде. Синан Агаев выступил в роли креативного директора, а Рахман Гаджиев и Мурад Бабаев являются продюсерами проекта.

Histogram — это первый документальный сериал для смартфонов в Азербайджане. Создатели настроены серьезно: проект претендует на роль главного дигитального проекта страны в 2019 году.

«Каждая серия — это экскурс по таймлайну нашей истории через призму современного метода передачи информации и общения», — рассказывает # Синан Агаев, называя проект «революционным»:

«Наша команда трудилась днем и ночью, мы стремились к исключительно креативной и визуально грамотной подаче информации. У проекта большое будущее, он будет развиваться, становиться масштабнее. Новые эпизоды будут доступны для просмотра как в соцсети Инстаграм, так и на YouTube на официальном сайте проекта», — говорит он, подчеркивая, что главная идея проекта состоит в том, чтобы познакомить новое поколение с историей Азербайджана доступным языком и при помощи развлекательного визуального формата вкупе с креативом и уместным юмором.

Пилотный выпуск Histogram раскрывает ключевые моменты истории зарождения Азербайджана: сквозь интерфейсы различных приложений история уносит нас в Атропатену, показывая основные и самые яркие моменты вплоть до 1918 года. И самое главное – подача контента, действительно, очень креативная и абсолютно не скучная!

Выступая на презентации проекта, Заур Дарабзаде признался, что вынашивал эту идею уже давно:

«Я рад, что нашлись креативные единомышленники, и вместе мы смогли сделать важный и интересный проект», — сказал он.

В интервью #, известный журналист, главный редактор информационного агентства 1news.az и продюсер Histogram Рахман Гаджиев заявил:

«Человек, который не знает своей истории, не сможет понять свое будущего и в полной мере осознать настоящее. Мы в проекте Histogram будем рассматривать нашу историю под разными ракурсами. К сожалению, исторический контент сегодня не так популярен среди молодежи, поэтому наша цель — активно продвигать его.

Понятно, что сегодня очень важна форма подачи.

Мы попытались сделать это по — максимуму оригинально, дабы донести нашу историю до молодого поколения в удобной, понятной и привычной для них форме, для того, чтобы повысить самосознание и чувство патриотизма», — заявил Гаджиев.

Знакомить свою аудиторию с новыми эпизодами, или, серией, Histogram планирует раз в месяц. По словам Рахмана Гаджиева, в настоящее время в разработке находится первый сезон, состоящий из 10 эпизодов, длительностью до 13 минут каждый.

«Фильмы будут посвящены каким — то определенным отрезкам времени и персоналиям, сыгравшим важную роль в истории. Это будет как общий хронологический нарратив, как спин-оффы», — рассказывает Р.Гаджиев.

Первая серия, которая была представлена сегодня, по его словам, носит поверхностный, презентационный характер.

«Мы вернемся к этому периоду и расскажем о нем более детально, а пока хотим сфокусироваться на 20 веке, рассказать об АДР, о военном и послевоенном периодах, перейти на 60-годы, во время которых начался расцвет Азербайджана, и дойти до наших дней.

Хронология событий, которые мы покажем в ближайшее время, расписана на 80 страниц. При этом мы выделили самые важные события и детально остановились на исследовании, посвященному периоду с 1960 года и заканчивая 1995-м. Это огромный материал, готовить который нам помогали выдающиеся историки», — подчеркнул Рахман Гаджиев.

Первоначально контент будет представлен на трех языках: азербайджанском, русском и английском. В дальнейшем фильмы в рамках Histogram будут переведены и на другие языки мира.

Примечателен факт, что Histogram является адаптацией формата, придуманного гарвардскими студентами, а затем успешно использованного известным продюсером и режиссером Тимуром Бекманбетовым для проекта «1968.digital».

Следующая серия Histogram выйдет 28 мая в День Республики.