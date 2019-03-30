Хикмет Гаджиев: Встреча в Вене дала новый импульс переговорам

Глава отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев сделал заявление АЗЕРТАДЖ о встрече Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 29 марта в Вене.

Хикмет Гаджиев заявил, что встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна при посредничестве Минской группы ОБСЕ прошла в нормальной и конструктивной обстановке.

«Впервые после долгого времени официально при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ была организована встреча между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководством Армении. Это в очередной раз подтверждает, что формат переговоров остается неизменным и переговорный процесс ведется между Азербайджаном и Арменией. Хотелось бы напомнить, что, выступая с заявлением 9 марта этого года, сопредседатели Минской группы ОБСЕ особо подчеркнули неприемлемость смены формата переговоров. Как вы знаете, со стороны Армении имеются подобные претензии, Азербайджан же выразил категорический протест против этого», — сказал Х.Гаджиев.

По словам завотделом, сегодняшний переговорный процесс в очередной раз показал, что между сторонами конфликта — Азербайджаном и Арменией — ведутся переговоры, направленные на разрешение конфликта.

«В целом что касается формата, еще раз хотел бы отметить, что между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялась встреча один на один, которая продлилась более двух часов, были проведены переговоры. Затем переговоры продолжились в присутствии министров иностранных дел двух стран и сопредседателей. В целом переговоры продолжились более трех часов», — добавил Гаджиев.

Он подчеркнул, что продолжение переговоров в таком формате дает импульс процессу, связанному с разрешением конфликта в целом.

«В итоге со стороны министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей было сделано совместное заявление в новом формате «3+2», и в этом заявлении отмечаются основные вопросы переговорного процесса, а также проведение широкого обмена мнениями по субстантивным моментам. Также подчеркивается необходимость создания приемлемых и благоприятных условий для продвижения мирного процесса, отмечаются такие моменты, как важность конкретных и направленных на результат шагов в процессе переговоров. Как отмечается в заявлении, между главой государства и премьер-министром во время обсуждений были высказаны мысли о проведении еще одной встречи на уровне министров иностранных дел, об обсуждении вопросов продвижения переговорного процесса. Хотел бы отметить и то, что до этой встречи лидеров стран между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении четыре раза проводились встречи. Последняя встреча состоялась в начале 2019 года в Париже. На них были обсуждены вопросы, связанные с режимом прекращения огня. В целом нужно учесть, что укрепление режима прекращения огня является параллельным направлением процесса проведения субстантивных переговоров, одно должно дополнять другое. В итоге еще раз хотел бы сказать, что переговоры, проведенные в Вене, прошли в нормальной и конструктивной атмосфере. Самое главное, формат переговорного процесса остается неизменным, участие армянской стороны в этом процессе открыто подтвердило неизменность формата», — добавил Х.Гаджиев.