Хикмет Гаджиев: Позиция Азербайджана будет представлена сопредседателям и армянской стороне

«Армения наносит переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию большой ущерб, предпринимает провокационные шаги для срыва переговоров. В этой связи позиция Азербайджана будет представлена на предстоящей  встрече сопредседателям и армянской стороне на фоне деструктивных заявлений руководства Армении».

Об этом, комментируя вопрос Report, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос, о том, состоится ли очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках открытия очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке , Х.Гаджиев заявил: «Такие мысли есть, что в Нью-Йорке в рамках сессии состоится встреча на уровне министров. Однако, когда проведение этой встречи будет согласовано сторонами, то министерства иностранных дел сделают соответствующие заявления для общественности».

| 2019-09-17T12:44:29+00:00 17 сентября 2019, 13:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss