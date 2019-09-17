Хикмет Гаджиев: Позиция Азербайджана будет представлена сопредседателям и армянской стороне

«Армения наносит переговорному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию большой ущерб, предпринимает провокационные шаги для срыва переговоров. В этой связи позиция Азербайджана будет представлена на предстоящей встрече сопредседателям и армянской стороне на фоне деструктивных заявлений руководства Армении».

Об этом, комментируя вопрос Report, заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Отвечая на вопрос, о том, состоится ли очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении в рамках открытия очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке , Х.Гаджиев заявил: «Такие мысли есть, что в Нью-Йорке в рамках сессии состоится встреча на уровне министров. Однако, когда проведение этой встречи будет согласовано сторонами, то министерства иностранных дел сделают соответствующие заявления для общественности».