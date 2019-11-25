Хиджран Гусейнова: В ходе опроса 20,9% женщин сказали, женщины иногда заслуживают избиения

«В ходе проведенных нами исследований выяснилось, что для сохранения семьи 41% мужчинам и 34,7% женщинам приходится терпеть насилие. Кроме того, 20,9% женщин и 37,4% мужчин отметили, что женщины иногда заслуживают избиения».

Об этом на «круглом столе», посвященном кампании «Конец насилию против женщин и детей», заявила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

По ее словам, все это в очередной раз показывает, что отношение к насилию часто формируется в результате патриархальной культуры и мировоззрения: «Ликвидация данного подхода — длительный процесс. С такими семьями своевременно нужно проводить профилактическую работу. Насилие не происходит там, где сильна профилактическая работа. Насилие в отношении женщин — это не только вопрос семьи. 70% лиц, совершивших насилие, поступают также и в отношении детей. С этой точки зрения, если мужчина поднимает руку на женщину, он может сделать это и по отношению к своему ребенку. Поэтому права женщин и детей в Азербайджане всегда были приоритетом».

Председатель Госкомитета отметила, что насилие против женщин является одной из проблем современности: «В ходе расследований выяснилось, что каждая третья женщина когда то подвергается насилию, в каждые в 3 минуты одна женщина становится жертвой насилия».