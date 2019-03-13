«Хезболлах» создает подпольные ячейки на Голанских высотах

Ливанская шиитская партия «Хезболлах» занимается созданием на Голанских высотах подпольной ячейки, чья деятельность будет направлена против Израиля. Об этом в среду сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

«Террористическая организация «Хезболлах» приступила к созданию и закреплению на сирийских Голанских высотах подпольных ячеек, которые должны по приказу действовать против Израиля», — говорится в заявлении.

По данным израильской армии, структура создается без ведома президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада.

«Хезболлах» — шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. В Израиле и США оно признано террористической организацией. В отношении «Хезболлах» действуют американские санкции.

| 2019-03-13T09:15:19+00:00 13 марта 2019, 10:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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