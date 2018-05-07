«Хезболла» проходит в парламент Ливана

Шиитская «Хезболла» и её союзники набирают более 50% мест в ливанском парламенте, передаёт Reuters со ссылкой на предварительные и пока неофициальные результаты голосования. В частности, они получили 67 из 128 мест в законодательном органе при явке 49,2% (в 2009 году — 54%). На 128 депутатских мандатов претендовали 975 кандидатов, из них 111 женщин. Как минимум семь женщин вроде как прошли в парламент.

Выборы в законодательный орган в Ливане состоялись впервые за девять лет и впервые не по мажоритарной, а по пропорциональной системе. Напомним, что они должны были пройти ещё в 2013 году. Однако в условиях наплыва беженцев из Сирии, неспособности избрать президента на протяжении нескольких лет и угрозы оказаться полномасштабно втянутыми в сирийскую гражданскую войну депутаты предпочитали неоднократно продлевать свои полномочия — в 2014 и 2017 годах.

По законам страны, учитывая этноконфессиональное разделение, главой правительства останется лидер суннитского большинства Саад аль-Харири (партия «Тайяр аль-Мустакбаль» («Движение за будущее»)), лояльный Саудовской Аравии и Западу, что позволяет ему сформировать новое правительство.

Число депутатов «Хезболлы» в парламенте не может увеличиться по закону, но благодаря предвыборной тактике организация обеспечила себе достаточное количество союзников. К ним относят шиитское движение «Амаль» во главе с председателем парламента Ливана Набихом Берри (скорее всего, он сохранит эту должность) и христианское «Свободное патриотическое движение», созданное маронитом Мишелем Ауном, занимающим пост президента Страны кедров. Сейчас «Свободное патриотическое движение» возглавляет зять Ауна — пока ещё министр иностранных дел Джебран Бассиль. Как говорят в Ливане, «Хезболла» выиграла из-за того, что никто не сформировал против неё широкую коалицию. Зато Саад аль-Харири пообещал, что в случае победы готов лично сфотографироваться с каждой из многотысячной толпы женщин.

Источник:News.ru

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