Хэштег #qadınaşiddətəson нашел поддержку в Госкомитете

«Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей поддерживает начатую в последние дни в соцсетях акцию с хэштегом #qadınaşiddətəson и поддерживает эту идею».

Об этом в заявлении Report сказал заведующий отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, Комитет и раньше поддерживал подобные кампании: «Очень жаль, что в обществе встречаются те, кто нормально воспринимает факты насилия. Встречаются случаи, когда вместо того, чтобы оказать помощь женщине, подвергающейся на улице насилию, окружающие снимают происходящее на камеру. В обществе должно измениться отношение к женщине. Женщина — это мать, сестра, дочь. К большому сожалению 86% фактов насилия совершаются в отношении женщин и детей. Считаю, что госструктуры должны всерьез заняться этим вопросом».

| 2019-10-10T16:51:19+00:00 10 октября 2019, 20:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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