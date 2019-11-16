Хенесс покинул пост президента «Баварии»

Президент мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Ули Хенесс ушел в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Я хочу поблагодарить всех за тепло и поддержку на протяжении 50 лет, которые я провел в этом клубе. Это было изумительное время. Мы успешно играли в футбол, создали хорошую экономическую основу и построили собственный стадион, о котором так мечтали фанаты. Вот и все», — сказал У.Хенесс.

Новым президентом клуба избран бывший топ-менеджер концерна Adidas Херберт Хайнер.

Напомним, У.Хенесс стал игроком «Баварии» в возрасте 17 лет. Он выступал за клуб из Мюнхена с 1970 по 1979 год. После завершения карьеры футболиста Ули стал менеджером «Баварии».