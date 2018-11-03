Хейли раскритиковала ООН за нежелание «наказать» Кубу

Постпред США при ООН Никки Хейли резко раскритиковала организацию за резолюцию, призывающую снять с Кубы американское экономическое, торговое и финансовое эмбарго, сообщает Fox News.

По ее словам, ООН не желает осудить нарушения прав человека на Кубе, а эта резолюция «не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребенка».

Хейли также заявила, что Куба отрицает свободу и элементарные права кубинского народа, а США не изменят своей позиции.

«Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим», — сказала постпред.

Кроме того, добавила Хейли, в результате принятия резолюции никто не выиграл, а главной проигравшей стороной оказалась сама ООН, которая «отвергла возможность выступить за права человека».

«Сегодня нет победителей, одни проигравшие», — заявила она, подчеркнув, что все государства в ООН лишь пытаются навредить США.

На этой неделе Генассамблея ООН в 27-й раз приняла резолюцию о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады США против Кубы, действующей уже 55 лет. За резолюцию проголосовали 189 стран, против выступили только США и Израиль.

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