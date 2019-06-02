ХДС желает сохранить «большую коалицию»

Христианско-демократический союз (ХДС) не намерен ставить под вопрос будущее правящей в ФРГ «большой коалиции», несмотря на заявление председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес об отставке с постов главы партии и председателя фракции СДПГ в бундестаге. Абсолютно очевидно, что коалиция имеет мандат на правление, и этот мандат должен быть выполнен, заявили представители ХДС в интервью агентству dpa в воскресенье, 2 июня.

Собеседники агентства указали, что каждый участник правящей в ФРГ коалиции должен ясно отдавать себе отчет в наличии данного мандата и ответственно к нему относиться.

| 2019-06-02T17:09:38+00:00 2 июня 2019, 17:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss