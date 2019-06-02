ХДС желает сохранить «большую коалицию»

Христианско-демократический союз (ХДС) не намерен ставить под вопрос будущее правящей в ФРГ «большой коалиции», несмотря на заявление председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес об отставке с постов главы партии и председателя фракции СДПГ в бундестаге. Абсолютно очевидно, что коалиция имеет мандат на правление, и этот мандат должен быть выполнен, заявили представители ХДС в интервью агентству dpa в воскресенье, 2 июня.

Собеседники агентства указали, что каждый участник правящей в ФРГ коалиции должен ясно отдавать себе отчет в наличии данного мандата и ответственно к нему относиться.