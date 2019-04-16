Хавбек «Тоттенхэма» пожертвовал 100 000 фунтов

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пожертвовал 100 тысяч фунтов жертвам лесных пожаров в Южной Корее‏. В начале апреля в провинции Канвондо (в ней расположен Пхенчхан – столица зимней Олимпиады-2018) произошли мощные лесные пожары, в результате которых сгорели более 120 зданий.

Сообщалось о гибели как минимум двух человек, еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

«Верю, что деньги не имеют значения. Самая главная мысль – сделать что-то для жертв», – заявил футболист. (SquawkaNews)