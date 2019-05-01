Хавбек сборной Азербайджана вернулся после операции на сердце

Хавбек молодежной сборной Азербайджана по футболу и немецкого «Бохума» Барыш Экинчиер, которому в конце прошлого года провели операцию на сердце, возобновил карьеру.

20-летний полузащитник уже даже успел сыграть за «Бохум» в рамках второй Бундеслиги Германии, отбегав последние 16 минут матча против «Ян Регенсбург». Сразу после игры он отправился в одну из клиник Берлина для обследования, где у него не было найдено никаких проблем.

Клуб намерен поддержать своего футболиста, и хочет предложить Экинчиеру продлить на еще два года контракт, срок которого истекает в 2020-м.

| 2019-04-30T21:57:57+00:00 1 мая 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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