Хавбек сборной Азербайджана вернулся после операции на сердце

Хавбек молодежной сборной Азербайджана по футболу и немецкого «Бохума» Барыш Экинчиер, которому в конце прошлого года провели операцию на сердце, возобновил карьеру.

20-летний полузащитник уже даже успел сыграть за «Бохум» в рамках второй Бундеслиги Германии, отбегав последние 16 минут матча против «Ян Регенсбург». Сразу после игры он отправился в одну из клиник Берлина для обследования, где у него не было найдено никаких проблем.

Клуб намерен поддержать своего футболиста, и хочет предложить Экинчиеру продлить на еще два года контракт, срок которого истекает в 2020-м.