Хавбек БАТЭ: Верю в то, что мы сможем выиграть у «Карабаха»

Полузащитник белорусского клуба БАТЭ Станислав Драгун в интервью сайту клуба поделился мыслями о завтрашнем поединке, отдал должное «Карабаху» и выразил надежду, что предстоящий матч сложится для гостей удачно.

— Неделю назад перед визитом в Финляндию наша команда выглядела чрезмерно серьезной, даже зажатой. Победа по сумме двух встреч над ХИКом сняла напряжение?

— Я не назвал бы то состояние зажатостью. Правильнее говорить о сосредоточенности ребят. После не очень удачного домашнего результата важно было не распыляться, а, напротив, сконцентрироваться на ответной игре с финнами. Сейчас ситуация иная. Летим в Баку с верой и надеждой на то, что нам по силам пройти в следующий раунд Лиги чемпионов.

— Как готовились к сражению с «Карабахом»



— Хорошо. В нашем коллективе всегда царит позитив. А после хорошей игры в Финляндии, подкрепленной результатом, тренировочные нагрузки переносились намного легче, силы восстанавливались быстрее.

— Как физически чувствуете себя после энергозатратного выезда в Хельсинки?

— Не жалуемся. Да и наша обойма не настолько велика, чтобы при накопившейся усталости ссылаться на неготовность и просить паузу. Единственное, что в последнее время доставило неудобство, — синтетическое покрытие на арене ХИКа. Там мышцы чувствовали себя по-другому.

— После поединка в Хельсинки прошло четверо суток. Насколько успели познакомиться с «Карабахом»?

— Считаю, имеем представление о завтрашнем сопернике. Тренерский штаб посвятил два дня на то, чтобы максимально полно донести информацию, касающуюся азербайджанского клуба. Мы получили порцию теоретических сведений: познакомились с историей «Карабаха», с футболистами команды. Отдельно тренеры остановились на сильных и слабых сторонах соперника. Так что понимаем, с кем предстоит бороться за путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Хотя более полной информацией будем владеть уже после того, как на поле соприкоснемся с оппонентами.

— Доводилось ли тебе прежде пересекаться с азербайджанскими командами?

— На клубном уровне — нет. А вот в составе национальной сборной играл с азербайджанцами в марте нынешнего года в Баку. Тогда сильное впечатление произвел натурализованный бразилец Алмейда: вел игру хозяев, выделялся на поле. Но он, насколько знаю, покинул «Карабах». Помимо него, нашего завтрашнего соперника в сборной представляли еще несколько футболистов.

— Тебя не удивляет, что в Азербайджане появился крепкий, по европейским меркам, клуб?

— Не удивляет. Футбол сейчас развивается там, где есть хорошие финансовые ресурсы. А в «Карабах» вкладываются серьезные деньги. Поэтому есть возможность пригласить довольно сильных легионеров, за которыми тянутся местные ребята. Соответственно, растет и уровень национального чемпионата.

— Первый матч проведем в гостях. В последнее время у БАТЭ лучше получалось, когда начинали дома…

— Смотря, какой смысл вкладывать в фразу «лучше получалось дома». За год, который я провел в БАТЭ, мы чаще начинали двухматчевые противостояния на «Борисов-Арене»: три раза из трех в таких случаях добывали путевку в следующий раунд. Но, признаться, домашние поединки проводили не ахти как. Каждый завершали вничью и ставили себя в сложное положение. Потом требовалось приложить немало сил, чтобы исправить ситуацию. Конечно, хорошо, что все так заканчивалось. Но ведь могло случиться и по-иному. Поэтому верю, что, играя первый матч на выезде, у нас как раз все сложится удачно.

— Кто, на твой взгляд, является фаворитом пары?

— Считаю, команды равны по силам. Надеюсь, в сражениях с «Карабахом» БАТЭ продемонстрирует свои лучшие качества и на деле, а не на словах, докажет, что лучше соперника.

— В прошлом году «Карабах» выступал в групповом турнире Лиги чемпионов…

— Нас это не смущает. Понимаем, что предстоит встречаться с очень серьезным конкурентом.

— Обратили внимание, что «Карабах» в нынешней Лиге чемпионов не пропустил ни одного гола? Действия команды в обороне сродни монолиту?

— Это лишний раз подчеркивает, сколь непростой визави нам достался. Тем не менее верю в то, что эту серию мы сможем прервать.

— Играть летом в 30-35-градусную жару — сомнительное удовольствие. Климатические особенности Баку — дополнительный козырь «Карабаха»?

— С одной стороны, его футболисты более адаптированы к такой погоде. С другой — матч начнется в девять вечера по местному времени, когда жара будет уже не такой сильной. Мне кажется, играть будет нормально.

— Какую задачу ставит перед нашей командой тренерский штаб на завтрашний поединок?

— Добиться такого результата, который поможет нам иметь преимущество перед ответной игрой.

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