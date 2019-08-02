Хашим Тачи призвал выдвинуть кандидатуру премьера

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи призвал правящую в Приштине коалицию выдвинуть кандидатуру премьера для внеочередных парламентских выборов, передает Радио и телевидение Косово.

Бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) и нынешний «премьер» Рамуш Харадинай 19 июля подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу. Там он предстал перед специальной прокуратурой международного суда по преступлениям в Косово, но по совету адвокатов воспользовался правом сохранять молчание. В ночь на 26 июля он вернулся в Приштину из Гааги и заявил, что продолжит возглавлять кабмин, несмотря на уход в отставку. Харадинай также призвал «президента» Хашима Тачи назначить дату внеочередных выборов, а конституционный суд – дать правовую трактовку ситуации с отставкой.

РИА Новости

| 2019-08-02T18:00:20+00:00 2 августа 2019, 21:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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