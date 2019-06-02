Харьков остался без бюста маршала Жукова

Представители националистических организаций повалили бюст маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта, следует из трансляции телеканала UA.Харьков в Facebook.

После они начали отбивать буквы с монумента, а также установили на месте бюста флаг Украины.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона «о декоммунизации», и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий.

Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.