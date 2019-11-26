Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана

«Когда люди настаивают на привлечении к ответственности тех, кто у власти сегодня, и меня в том числе, и к смене структуры правительства и меня в ее главе …, они не видят никого, кроме тех, кто были у власти тридцать лет назад. И когда я заявляю, что я не вижу выхода из тяжелого экономического кризиса, кроме как формирование правительства специалистов, и предлагаю кандидатуры, которые считаю подходящими для его формирования, после чего предложу кандидатуру, которая сформирует технополитческое правительство, я сталкиваюсь с обвинениями в том, что я действую по принципу «я или никто», — пояснил Харири.(РИА Новости)