Харири снял свою кандидатуру на пост премьер-министра Ливана

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Саад Харири заявил о снятии своей кандидатуры на пост главы нового кабинета министров и призвал президента страны Мишеля Ауна назначить парламентские консультации для определения подходящей кандидатуры для формирования нового правительства Ливана.
«Заявляю ливанцам и ливанкам, что я придерживаюсь лозунга «не я, а кто-то другой» в формировании правительства, которое оправдает надежды парней и девушек и в котором будет отведена особая роль ливанской женщине … После моего окончательного и бесповоротного решения президент страны, опираясь на конституцию, ради будущего страны и безопасности ее населения призовет незамедлительно к необходимым парламентским консультациям для назначения нового премьера для формирования нового правительства. Тому, кого выберут, я желаю полного успеха в его задаче», — говорится в опубликованном телеканалом LBC заявлении Харири.
Политик отметил, что он объявил о своей отставке ради удовлетворения требований народа, открывая возможность для новых решений, «однако есть те, кто сопоставил это решение с непонятными причинами».