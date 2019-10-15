Хантер Байден рассказал, что он делал на Украине

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер Байден заявил во вторник, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления газодобывающей компании Burisma.

Отвечая в ходе интервью телеканалу ABC на вопрос о том, что он делал на Украине, Байден-младший отметил, что «ничего незаконного не совершал». При этом он подчеркнул, что «не жалеет о работе в Burisma». «Единственное, о чем я жалею, что не мог даже представить себе, что со временем президент США [Дональд Трамп] и [его адвокат] Рудольф Джулиани будут высказывать конспирологические теории насчет моей деятельности в этой компании», — добавил бизнесмен.

Он признал, что, «возможно, не вошел бы в правление Burisma», если бы Джозеф Байден не занимал в то время пост вице-президента США. «Однако, мой отец не влезал в мои дела. Это не идет на пользу каждому из нас», — указал бизнесмен. (ТАСС)