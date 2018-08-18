Handelsblatt: Трамп сблизил Москву и Берлин

Действия президента США Дональда Трампа привели к улучшению отношений между Россией и Германией, сообщает Handelsblatt.

По данным издания, выход США из ядерной сделки по Ирану привел к «закономерному» сближению России и Германии.

Как отмечается, предстоящая встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель может стать первым шагом в деле нормализации ситуации в мире.

При этом, по мнению экспертов, Путин и Меркель могут достигнуть компромисса в ряде вопросов из-за непредсказуемых действий Трампа.

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| 2018-08-18T11:16:17+00:00 18 августа 2018, 10:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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