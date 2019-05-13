HammAli & Navai: Концерт в Баку – лучший в нашей жизни!

В Баку с огромным успехом состоялся первый концерт знаменитого в России азербайджанского рэп — дуэта HammAli & Navai.

Как сообщает #, концерт в Elektra Events Hall прошел при полном аншлаге. Его посетили более 3000 человек.

Участники дуэта — Александр Алиев и Наваи Бакиров – азербайджанцы, проживающие в Москве, прославились на всем музыкальном пространстве СНГ с хитом «Пустите меня на танцпол». На данный момент количество прослушиваний данного хита в YouTube приближается к 100 миллионам.

Во время концерта артисты исполнили свои самые популярные треки. Зал пел с ними практически каждую песню.

Прощаясь с бакинскими поклонниками Наваи Бакиров прочитал вместе с залом стихотворение Самеда Вургуна «El bilir ki, sən mənimsən», встреченное растроганными фанатами на ура.

А Александр Алиев заявил, что концерт в Баку стал лучшим в их жизни:

«Чтобы вы ни делали, в какой бы стране вы ни находились, где бы вы ни работали и ни учились, есть одна великая фраза великого человека: «Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam!», процитировал он легендарную цитату общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. При этом, исполнители вышли на сцену с флагом Азербайджана.

Зал взорвался аплодисментами, а HammAli добавил:

«Мы с вами великая нация!»

Отметим, что концерт дуэта в Баку состоялся в рамках проекта ЖАРА Live.