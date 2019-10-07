Хаменеи заявил, что враги не смогут посеять раздор между Ираком и Ираном

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что «враги» не смогут посеять раздор между Ираном и Ираком.

«Ирак и Иран – два народа, чьи сердца и души вместе связаны верой в Бога, любовью к имаму Хусейну и потомством пророка. Этот союз будет расти сильнее день за днем. Враги стремятся посеять раздор, но они не смогли. Их заговор не будет иметь результата», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие.