Хаменеи заявил, что санкции США делают Иран более самодостаточным государством

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что санкции США по отношению к Ирану делают экономику страны более самодостаточной. Об этом он написал в Twitter в субботу.

«Цель введения санкций США — парализовать и предотвратить рост национальной экономики, однако это привело к движению по направлению к самодостаточности Ирана. Иранская нация годами все импортировала, сейчас у нее выработалась привычка все производить», — заявил Хаменеи.

Духовный лидер также выразил мнение, что влияние властей США в настоящий момент находится на спаде: «Сегодня США намного слабее, чем 40 лет назад. Так было и во время президентского срока Обамы, однако сейчас, в ходе президентства [Дональда Трампа], это более очевидно. Против каждого его решения выступает мир, не только народ, но и правительства».

Как сообащет телеканал, Al Jazeera, Али Хаменеи подчеркнул, что мировое сообщество выступает против антииранских действий Соединенных Штатов.

«Государства всего мира выступают против антииранских решений [президента США Дональда] Трампа, а правда заключается в том, что Вашингтон, как проигрывал в этом направлении раньше, так и будет проигрывать в будущем», — сказал Хаменеи. По словам духовного лидера Ирана, «Тегеран продолжит противостоять США и их давлению, Соединенные Штаты ничего не добьются».

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