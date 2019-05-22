Хаменеи раскритиковал то, как в Иране курировали ядерную сделку

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил недовольство тем, как руководство страны курировало ядерную сделку, передает агентство Mehr.

«Я не верил в то, как СВПД выполнялся, и я давал это понять президенту и министру иностранных дел неоднократно», — заявил Хаменеи на встрече с группой студентов.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

| 2019-05-23T00:55:15+00:00 23 мая 2019, 06:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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