Хаменеи раскритиковал то, как в Иране курировали ядерную сделку

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил недовольство тем, как руководство страны курировало ядерную сделку, передает агентство Mehr.

«Я не верил в то, как СВПД выполнялся, и я давал это понять президенту и министру иностранных дел неоднократно», — заявил Хаменеи на встрече с группой студентов.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.