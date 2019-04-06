Хаменеи призвал Багдад к «скорейшему» выводу американских войск из Ирака

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в субботу призвал иракского премьер-министра Адиля Абдул-Махди обеспечить «скорейший» вывод американских войск из Ирака. Об этом сообщили иранские государственные СМИ.

Абдул-Махди сейчас находится с официальным визитом в Тегеране.

«Вы должны способствовать скорейшему выводу американских войск из Ирака, потому что выдворить их (американцев) становится все труднее… с течением времени», – заявил аятолла Хаменеи.

«Иракское правительство, парламент и нынешние политические активисты… нежелательны для американцев… и они планируют убрать их из иракской политики», – добавил Хаменеи.

Иран и США ведут борьбу за влияние на Ирак начиная с 2003 года, когда в результате ввода американских войск был свергнут диктатор Саддам Хуссейн, враждовавший как с Тегераном, так и с Вашингтоном.

Значительная часть нынешних иракских лидеров – мусульмане-шииты, тесно связанные с Ираном, который является основной шиитской силой на Ближнем Востоке. Благодаря иранской и американской поддержке Багдаду удалось победить террористов из «ИГ», которые в 2014 году захватили треть территории Ирака.