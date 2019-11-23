Халява в южном городе

Утро в одном южном городе началось с сенсационного сообщения. Нет, речь шла не о том, что Гезягирян Подхалимов, совершив очередное переобувание в воздухе, обрел нового патрона. Все было куда более массово и шокирующее. Итак, вечно просящий у соседей в долг Авара Гейбятов, вдруг забегал по квартирам соседей, раздавая им занятые прежде суммы. Это уже была сенсация локального масштаба. Но, в том все и дело, что Авара на том не остановился. Он срочно собрал все свое семейство и они куда-то рванули, сверкая пятками в воздухе. Такой маневр не мог не насторожить соседей Гейбятова. Наиболее шустрые из них бросились к своим авто, дабы догнать внезапно обогатившегося вечного должника. В воздухе запахло не только сенсацией, но и халявой.

О, этот запах был знаком южногородцам! Они пытались учуять его в любое время дня и ночи, в разное время года, при разных руководителях города и даже при разных строях — что про социализме, что при капитализме. Наиболее ушлые южногородцы пытались учуять запах халявы, даже будучи в зарубежных поездках — по работе или на отдыхе. И нередко им это удавалось! Блестяще развитое обоняние стало причиной того, что жители этого замечательного уголка земли становились обладателями различных благ.

Но денег и благ никогда не бывает много. Запас душу греет, халява обеспечивает радость и возвеличивает ее обладателя в собственных глазах. Вот, мол, какой я молодец, вовремя понял, к какой очереди пристроится. И потому не удивительно было, что желающих прослыть молодцом оказалось очень много. Батальон жаждущих халявы догнал Авару прямо у того места, которое стало для него аналогом сказочной золотой рыбки или волшебной палочки. Разница была лишь в том, как сей агрегат выглядел.

А был это громоздкий аппарат, выдававший разные суммы, от 20 до 1000 южногородских долларов всем, кто только пожелает. Нужно-то было всего лишь приложить к сканеру в автомате обе стороны удостоверения, сдать отпечатки пальцев, сделать фото в автомате фотокамеры, указать личные данные и номер телефона. И вуаля! Высыпались купюры, разного достоинства и в разном количестве. И никакой тебе справки о доходах, документов с места работы. Аттракцион невиданной щедрости от непонятно кем и для чего установленного автомата.

«Неужели коммунизм наступил, деда?»,- спросил у стоявшего в очереди с сеткой старца, его внук. Он ведь именно так себе и представлял приход коммунизма, о неизбежности которого так много ему рассказывал дед. «Нет, это олигархов раскулачили и теперь народу их богатства раздают»,- выдвинула версию никогда и нигде не работавшая, но всегда и всем недовольная мадам, объемы которой никак не выдавали в ней нуждающуюся. Она пришла сразу с мешком. Чтобы халявы надолго хватило. Надо же дом каждому из детей прикупить, машины, отправить их всех на учебы за рубеж. Аналогичные и даже более амбициозные планы были у всех стоявших в очереди.

Некоторые из них, кстати, приехали на дорогих авто, выстроив вслед за собой всех своих работников, любовниц и любовников. Ну а что? Если уж поперло, так нужно ловить момент! Единственный, кто портил настроение всей очереди, был тот самый ребенок, внук старца, так долго ждавшего прихода коммунизма. Он слишком громко озвучивал неудобные вопросы: «Деда, ты же говорил, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это она и есть?», -поинтересовался пацан. На него стали шикать. Никто не хотел представлять себя крысой, которую прихлопнет мышеловкой.

Но, пацан не останавливался. «Нет, деда, так ведь не может быть. Кто дает эти деньги, зачем, в чем его выхода, как их отдавать нужно будет?»,- засыпал он старца вопросами. Народ, мечтающий о золотой рыбке, не хотел задумываться о разбитом корыте. Наоборот, они уже собирали подписи под петицией об установлении памятника Аваре Гейбятову, который являлся первооткрывателем южногородской халявы. Узнав об этом, с сердечным приступом слег Гезягирян Подхалимов. «На его месте должен был быть я»,- прошептал он врачам «Скорой помощи». «Найдешь пункт по раздаче халявы- будешь!»,- ответили люди в белых халатах. Диагноз всем стоящим в очереди за деньгами, они раздавать не решились. Тем более, что была надежда самим успеть что-то отхватить у агрегата, обнаруженного Аварой.