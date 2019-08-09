Халяльный туризм: является ли это направление перспективным для Азербайджана?

По данным исследования, опубликованного Mastercard и Crescent Rating, к 2050 году численность мусульман составит 2,8 миллиарда человек. Таким образом, каждый третий житель Земли будет исповедовать ислам. Согласно докладу, в 2026 году мусульманский туристический рынок достигнет 300 миллиардов долларов. Потому многие страны начали ориентироваться на продукцию и услуги для мусульман.

Этот вид туризма действительно набирает обороты в некоторых странах мира и показывает ежегодный рост. В нашей стране основная религия ислам, и по культуре мы близки к исламским странам, а значит, такой вид туризма был бы перспективен и в Азербайджане. Но насколько это вписывается в общую концепцию развития отечественного туризма, сказать сложно. Чтобы соответствовать такому виду туризма, необходимо выполнить определенные требования и провести комплексные работы со стороны определенных ответственных структур. Об этом «Зеркало» сказал директор Victory Tour Вюсал Гаджиев.

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров отметил, что в мире есть такая практика.

«В частности, такой вид туризма широко распространен в Турции, и некоторые азербайджанские туристы, кстати, отдыхают именно в отелях, в которых созданы условия для мусульман. Но что касается Азербайджана, о развитии халяльного туризма говорить пока рано, надо усовершенствовать для начала те виды туризма, которые у нас есть»,–заявил он «Зеркало».

По словам председателя Центра исследований устойчивого развития Наримана Агаева, в нашей стране есть гостиницы, которые специализируются на приеме гостей из арабских стран. В основном, это небольшие объекты на 10-30 койко-мест.

Но если говорить о ставке на такой туризм, то, как считает эксперт, в этом в Азербайджане нет никакой необходимости, так как у нас нет такого огромного объема туристов из мусульманских стран, как в той же Турции или в Таиланде.

«Еще один момент, о котором хочется сказать: в последние годы в Азербайджан приезжало много туристов из стран Ближнего Востока, и как оказалось, часть наших граждан оказались к их приезду не готовы. К сожалению, выяснилось, что в нашей стране не все так гостеприимны по отношению к приезжим, как считалось раньше. На арабских туристов обрушилась целая волна критики и в средствах массовой информации, и от простых граждан. А все потому что некоторые туристы вели себя неподобающим образом. Но ведь остальные не в ответе за их поведение, потому такая реакция несколько удивительна»,– сказал «Зеркало» Н.Агаев.

По его словам, нашей светской стране, в которой религия отделена от государства предпочтительнее развивать туризм, в котором туристы не делятся по религиозному или какому-то иному признаку.

«Если сделать акцент на туризме для мусульман, христиане могут сказать, что и им нужны особые условия. Представители какой-то страны могут захотеть, чтобы им создали те же условия, что и на их Родине. Сексменьшинства потребуют отелей и ресторанов только для них. В общем, при разделении можно зайти очень далеко, и не стоит даже это начинать», – считает он.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов сказал «Зеркало», что делать ставку на туризм с религиозной составляющей в нашей стране, на его взгляд, не стоит.

«При желании туристы, исповедующие ислам, всегда смогут найти для себя правильную с их точки зрения еду и развлечения»,– отметил он.

Заведующий кафедрой туристического бизнеса Азербайджанского университета туризма и менеджмента, профессор Бахадур Билалов заявил «Зеркало» о том, что Агентство по туризму выбрало самый оптимальный путь, определив несколько наиболее перспективных для нашей страны туристических рынков. Прежде всего, речь идет о Китае и Индии с их миллиардным населением, а также о Европе.

«Европейский рынок является одним из приоритетных для нас, неслучайно новый туристический бренд Азербайджана был презентован в Лондоне. Что касается туризма, ориентированного на мусульман, то года три назад в нашу страну стало приезжать много туристов из арабских стран, в которых живут, преимущественно те, кто исповедуют ислам. Надо понимать, что между европейскими и арабскими туристами большая разница, и учитывать ее», – отметил эксперт.

По его словам, что-то в поведении арабов казалось непривычным и странным, потому было много критики в их адрес. Но есть у таких туристов и плюсы – они ездят в основном большими семьями, и одна семья может быть как целая туристическая группа. К тому же они много тратят в путешествиях.

«Но халяль- туризму присущи свои особенности, пришлось бы создавать отдельные пляжи и бассейны для мужчин и женщин, специальное питание, убрать из ресторанов алкоголь, в каждой комнате в отеле обязательно класть Коран и т.д. Все это несколько сложно, и если отдельные отели могут пойти на это, то массового характера такой вид туризма не приобретет», – считает Б.Билалов.