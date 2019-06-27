Халифа Хафтар предложил прекратить кризис в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара выступила с инициативой по проведению форума по национальному примирению вслед за взятием столицы страны Триполи, об этом в среду заявил ее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари.

По словам аль-Мисмари, к инициативе ЛНА могут присоединиться все политические силы, “кроме террористических и экстремистских группировок”. Форум, отметил он, должен пройти под патронажем ООН.

“Ливийская национальная армия выдвигает инициативу по прекращению кризиса и проведению форума по национальному примирению в стране при участии всех политических сил после освобождения Триполи”, — сказал на пресс-конференции в Бенгази, транслируемой спутниковыми телеканалами, аль-Мисмари.

Итогом конференции, рассказал военный, должно стать формирование временного компетентного правительства и определение даты проведения всеобщих выборов.

| 2019-06-27T00:25:58+00:00 27 июня 2019, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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