Халид аль-Фалих рассказал о судьбе ОПЕК+ при санкциях против Ирана

ОПЕК+ нужно продолжать конструктивное сотрудничество, оставляя политические вопросы за скобками, заявил журналистам министр энергетики Саудовской Аравии, сопредседатель российско-саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих.
Такое мнение министр выразил, отвечая на вопрос о развитии судьбы сделки ОПЕК+ в условиях санкций США против Ирана.
«Что касается вопроса, заданного на счет ОПЕК+, то я хотел бы сказать, что в современном мире мы сталкиваемся с большими вызовами и трудностями. И поэтому нам необходимо продолжить конструктивное сотрудничество в рамках ОПЕК+, оставляя политические вопросы за скобками», — ответил аль-Фалих.
«Внимание нужно заострять на сугубо экономических вопросах. И я призываю всех своих коллег к объективной, профессиональной работе в интересах всех наших стран и народов», — добавил он.(РИА Новости)
| 2019-06-10T15:42:44+00:00 10 июня 2019, 18:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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