Халид аль-Фалих рассказал о судьбе ОПЕК+ при санкциях против Ирана

«Что касается вопроса, заданного на счет ОПЕК+, то я хотел бы сказать, что в современном мире мы сталкиваемся с большими вызовами и трудностями. И поэтому нам необходимо продолжить конструктивное сотрудничество в рамках ОПЕК+, оставляя политические вопросы за скобками», — ответил аль-Фалих.