Халаф Халафов заявил, что на участке «Кешикчидаг» граница была всегда

«Согласно международному праву, после распада СССР Азербайджанская Республика и Грузия автоматически стали правопреемниками административных границ, существовавших между ними. Впоследствии эти границы стали государственными и были взяты под контроль пограничных служб двух стран».

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель главы МИД Азербайджана Халаф Халафов, комментируя заявление заместителя главы МИД Грузии Лаша Дарсалия, который в ходе последнего заседания Комиссий по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией, в частности сказал: «На заседании комиссии мы поставили вопрос о том, что важно не предпринимать шаги, которые могут способствовать формированию такого восприятия, что каким-то образом изменяется статус-кво».

«Факт, что на участке «Кешикчидаг» граница всегда была, и она охранялась и охраняется пограничными службами с нашей и грузинской стороны. Переходы к пещерам на заповедной территории «Кешикчидаг», по запросу грузинской стороны и взаимной договорённости, грузинскими паломниками осуществлялись под контролем азербайджанских пограничников. Это и сегодня также имеет место. Что же касается осуществления каких-то хозяйственных и других работ на своей территории, то это – суверенное право каждой стороны» — заявил Х.Халафов.