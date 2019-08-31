Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter

Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси  одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба  Twitter.

Взлом произошел в пятницу, 30 августа, около 16:00 (23:00 по московскому времени). Как пишет «Би-би-си», хакеры опубликовали около 15 твитов с расистскими высказываниями, нецензурной лексикой и угрозами взрывов.

Социальная сеть отреагировала на взлом спустя 20 минут. В компании сообщили, что сейчас доступ к аккаунту Дорси восстановлен. Все оскорбительные твиты были удалены.

Ответственность за взлом взяла на себя группа Chuckling Squad, которая была причастна к хакерским атакам на аккаунты нескольких известных YouTube-блогеров.

Twitter-аккаунт Дорси уже взламывали в 2016 году. Тогда хакеры из группы OurMine опубликовали твит, где оставили ссылку на свой сайт с подписью «Проверка вашей безопасности». На Джека Дорси подписано более четырех миллионов человек в Twitter (lenta.ru).

| 2019-08-31T08:04:10+00:00 31 августа 2019, 09:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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