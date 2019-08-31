Хакеры взломали сайт Трампа и поместили туда изображение Хиллари Клинтон в роли президента США

Американские СМИ пишут, что страница cацта предвыборного штаба Дональда Трампа с ошибкой «запрашиваемая страница не найдена» содержит изображение Хиллари Клинтон в роли президента США.

Взлом хакеров пока не прокомментировал ни сам американский глава. ни его предвыборный штаб.

— Ой! Это странно. Вы ищете что-то, чего не существует…. Попробуйте вернуться на главную страницу, — гласит надпись при попытке входа на сайт. Далее появляется фотоколлаж с Клинтон, стоящей на фоне Капитолия за трибуной с президентской печатью.

Неизвестно, давно ли это изображение помещено на сайт, однако американские СМИ обратили на него внимание только сейчас, пишет газета The Hilll.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американские СМИ пишут, что Дональд Трамп уволил свою помощницу после слов о его дочери (kp.ru)

| 2019-08-31T12:32:09+00:00 31 августа 2019, 12:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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