Хакеры нашли способ остановить сердце через кардиостимулятор

Исследователи информационной безопасности Билли Риос и Джонатан Баттс нашли способ взломать один из кардиостимуляторов, сообщает портал Ars Technica.

Специалисты впервые обнаружили уязвимость в январе прошлого года и сообщили производителю — компании Medtronic. Исследователи утверждают, что компания проигнорировала их письмо, после чего они решили продемонстрировать взлом устройства вживую на конференции Black Hat в Лас-Вегасе.

Риос и Баттс заметили, что обновления ПО для кардиостимулятора передаются по незащищенному протоколу, а сама прошивка не защищена цифровой подписью. Это позволило аналитикам внедрить вредоносную программу, которая может незаметно для врача-контролера управлять функциями гаджета, например, менять количество ударов сердца.

РИА Новости

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| 2018-08-10T17:13:57+00:00 10 августа 2018, 18:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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