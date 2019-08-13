Хакеры из КНДР чаще всего атакуют цели в Южной Корее

Республика Корея является главной целью кибератак со стороны хакеров из КНДР. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS, ссылаясь на данные доклада комитета Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

По данным телеканала, в документе изложены результаты анализа специалистами 35 случаев кибератак, якобы совершенных КНДР в отношении 17 стран. В 10 случаях они были направлены на Южную Корею, еще три пришлись на Индию, по два — на Бангладеш и Чили.

Северокорейские хакеры сумели похитить около $2 млрд из различных финансовых учреждений и бирж криптовалют, отмечается в сообщении.

Американская компания FireEye, специализирующаяся на компьютерной безопасности, в октябре прошлого года утверждала, что к такого рода преступлениям причастна группа хакеров APT38, якобы связанная с властями КНДР.