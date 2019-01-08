Хакер оказал помощь следствию

Двадцатилетний гражданин ФРГ признался в публикации личных данных политиков, журналистов и общественных деятелей в интернете, оказал помощь следователям, заявил на пресс-конференции в Висбадене генпрокурор Франкфурта-на-Майне Георг Ундефуг.

«Подозреваемый был допрошен 7 января. Он полностью признал все выдвинутые против него обвинения, а также оказал помощь следствию, то есть сделал дополнительные заявления, 7 января вечером он был отпущен на свободу. Его изъятые в ходе обыска компьютер и диски все еще проходят оценку. На основании заявлений обвиняемого, который оказал помощь следствию, был обнаружен еще один диск, который подозреваемый уничтожил или спрятал за несколько дней до обыска, он также стал объектом проверки», — заявил генпрокурор на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслирует телеканал N24.

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