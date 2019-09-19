Хайме Ромеро: «Карабаху» по силам выйти из группы

Вингер азербайджанского «Карабаха» Хайме Ромеро поделился мнением касательно предстоящего сегодня матча стартового тура групповой стадии Лиги Европы по футболу против испанской «Севильи» в Баку, передает azerisport.com.

«Я уже сыграл в 10-и матчах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Моя адаптация проходит очень легко, особенно мне помогают Мичел и Дани Кинтана, которые играют здесь уже много лет. Они помогли сделать вещи проще», — сказал Ромеро.

«Гурбан Гурбанов хотел, чтобы я перешел в «Карабах» еще пару сезонов назад, но тогда это не получилось. Перед стартом этого сезона они вновь вышли на меня, сделали хорошее предложение в виде трехлетнего контракта, а еще большим стимулом стала возможность участия в еврокубках», — отметил испанский вингер.

По мнению Ромеро, «Карабах» должен был играть в Лиге чемпионов этого сезона: «Мы превзошли АПОЭЛ и заслужили выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Но такое в футболе бывает. Физически я чувствую себя очень хорошо, мне со всеми здесь комфортно. Я хочу, чтобы все так и продолжалось».

Также Ромеро считает, что «Карабаху» по силам выйти из группы: «У нас есть все для прохождения в раунд плей-офф Лиги Европы. Матч с «Севильей»? Я не видел их в этом году, но я знаю, что они лидируют и насколько качественны их игроки. У них отличная команда, это один из кандидатов на победу в Лиге Европы».

Тем не менее, испанский футболист говорит и об амбициях «Карабаха»: «Понятно, что мы хорошая команда, и «Севилья» тоже. Но мы постараемся победить. Мы всегда стараемся играть дома на победу. Не желай мы обыграть «Севилью», то даже на поле не стали бы выходить».

«Карабах» – команда, которая любит держать мяч и атаковать. Мы останемся верны своим принципам и в предстоящем матче», — заявил он.

«Наш тренер много работает, хорошо знает футбол. За несколько лет он сумел изменить команду, и теперь она – постоянный участник еврокубков и бессменный чемпион страны», — заключил Ромеро.