Хайко Маас: НАТО следует адаптировать к нынешним вызовам

Североатлантический альянс столкнулся в последнее время с испытаниями на прочность; его следует адаптировать под актуальные реалии, чтобы он оставался эффективным. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас перед вылетом в Брюссель, где пройдет заседание НАТО на уровне министров иностранных дел. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«На протяжении 70 лет НАТО является страховкой для Европы. Чтобы так и оставалось, мы должны адаптировать альянс к нынешним вызовам и чаще брать политику безопасности под европейскую ответственность», — сказал министр.

По мнению Мааса, «НАТО в последнее время столкнулась с испытаниями», именно поэтому у глав МИД есть потребность в переговорах. В числе вопросов, которые будут обсуждаться на заседании, он назвал «будущее контроля над вооружениями, отношения с Россией и безопасность в космосе». «По всем темам мы нуждаемся в многостороннем сотрудничестве и активном содействии всех партнеров», — подчеркнул Маас.

| 2019-11-20T11:32:17+00:00 20 ноября 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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