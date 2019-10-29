Хафиз Пашаев попросил освободить его от должности замминистра иностранных дел

Обратившись к президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, замминистра иностранных дел, ректор Университета АДА Хафиз Пашаев попросил освободить его от должности замминистра иностранных дел.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

В обращении отмечается, что он предпринял этот шаг принимая во внимание призыв главы государства о приходе на госслужбу новых и молодых кадров для эффективного осуществления реформ под руководством президента Ильхама Алиева.

Отметим, что Х.Пашаев продолжит деятельность в качестве ректора Университета АДА и члена коллегии МИД, с учетом того, что вуз находится при МИД.

| 2019-10-29T21:13:18+00:00 29 октября 2019, 22:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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