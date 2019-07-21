Хачмазские помидоры заполонят рынок

На бакинские рынки будет завезено большое количество помидоров из Хачмаза, сообщает Министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Руководство, специалисты и ученые подведомственных министерству структур провели мониторинги на овощеводческих участках Хачмазского и Лянкаранского районов. Особое внимание было уделено участкам, где выращивают помидоры.

Итоги мониторинга показали, что в Хачмазском районе ожидается большой урожай помидора. В настоящее время они находятся на стадии созревания. Ожидается, что эти помидоры в ближайшее время будут доставлены на рынки Баку.

Отметим, что сбор помидоров в Хачмазе начался в июле. Здесь выращиваются помидоры сортов «Лажен», «Султан», «Ватан», и «Севимли». Производительность на один гектар составляет 40-50 тонн.