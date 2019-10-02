Хабибу посоветовали не переходить в бокс

Действующему чемпиону Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову не стоит уходит в бокс. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

Напомним, что в организации предлагали выйти бойцу смешанного стиля (MMA) на ринг. Нурмагомедов мог сразиться по правилам бокса с непобеденным Флойдом Мейвезером.

Однако в последнее время ФБР не делала Хабибу подобных предложений.

«Нет, мы не делали больше таких предложений. Потому что, как мне кажется, перейти в бокс из другого спорта — нереально. Если вдруг и случится такое, а кто-то даже победит в боксерском поединке, это будет сенсация.

Думаю, достаточно того, что Хабиб доказывает в своем спорте, что он лучший», — приводит слова Кремлева ТАСС.

Стоит отметить, что на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках по правилам MMA.