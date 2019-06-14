Хабиб: я переведу Фергюсона в партер и там лишу сил

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как может пройти поединок с Тони Фергюсоном, передает «Советский спорт».

«Возможно, Фергюсон считает, что я проведу с ним поединок в стойке, как это делали все его предыдущие оппоненты. Ни за что в жизни. Фергюсон худой в талии, так что я переведу его в партер и там лишу сил. А затем пойду на досрочное завершение поединка», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Стоит отметить, что свой следующий бой Орел проведет 7 сентября против Дастина Порье.

| 2019-06-14T09:53:38+00:00 14 июня 2019, 13:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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