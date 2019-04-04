Хабиб ответил на новое оскорбление Конора

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ответил на новое оскорбление ирландца Конора Макгрегора в адрес своей жены и религии, передает «Советский спорт».

«Если думаешь, что можешь оскорблять чужую религию и быть в безопасности, ты ошибаешься», — написал Нурмагомедов в твиттере.

Ранее Нурмагомедов сравнил попытку Макгрегора уйти из MMA с поведением ревнивой жены. В ответ ирландец выставил в твиттере фотографию со свадьбы дагестанца, которая проходила в мусульманских традициях. Ирландец высмеял каноны исламской свадьбы, однако затем удалил твит.

| 2019-04-04T06:55:04+00:00 4 апреля 2019, 12:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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