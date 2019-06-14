Хабиб: Макгрегор умолял не убивать его

Российский чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему в настоящее время не хочет проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором, сообщает Sport24.

Нурмагомедов победил ирландца болевым приемом 6 октября 2018 года на UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Возможен ли реванш с Конором? За последние три года у него только одна победа в любительском боксе. Он постучал в поединке со мной. Он умолял меня не убивать его, а сейчас говорит о реванше», — сказал Нурмагомедов.

Также россиянин отметил, что и без Макгрегора у него много дел.

«У нас на очереди Тони Фергюсон. Нас интересуют люди, у которых есть победные серии. А если ты за три года не выигрываешь вообще ничего, то о чем можно говорить?» — добавил боец.