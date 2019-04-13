Х. Гаджиев: «Сотрудничество в рамках инициативы «Пояс и путь» важный аспект азербайджано-китайских отношений»

Предложенная Китаем инициатива «Пояс и путь» предоставляет огромные возможности для инклюзивного взаимодействия. Об этом, как передает Trend, в интервью агентству Синьхуа заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Инициатива «Пояс и путь» несет «всеобъемлющее сотрудничество», основанное на взаимовыгодных отношениях и партнерстве, заявил Гаджиев. «Мы видим большую синергию между инициативой «Пояс и путь» и актуальной повесткой развития Азербайджана», — подчеркнул Гаджиев, отметив, что Азербайджан всегда готов принять участие в проектах в рамках «Пояса и пути».

«В этом контексте мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества между двумя странами в экономике, торговле, инвестициях, финансах и некоторых других областях», — добавил завотделом Администрации Президента Азербайджана.

Второй Форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» пройдет в Пекине в конце апреля. Гаджиев выразил надежду, что данный форум станет площадкой для обмена мнениями и координации действий разных стран.

«Форум станет отличной площадкой для дальнейшего обсуждения практических действий по развитию прагматического сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь», — отметил он.

Гаджиев поддержал философию «Пояса и пути», которая, по его словам, подчеркивает, что «лучшее процветание — это совместное процветание».

Сотрудничество в рамках инициативы стало важным аспектом азербайджано-китайских отношений. Азербайджан налаживает с КНР сотрудничество в гуманитарной и энергетической областях, заявил он.

Он предложил и далее стимулировать двусторонние экономические и торговые отношения через деловые и личные контакты, межправительственные механизмы сотрудничества и разные комиссии.

«Сотрудничество Азербайджана и Китая в области экономики, торговли, сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, туризма и т.д. несет в себе множество возможностей», — отметил он, добавив, что Азербайджан приветствует увеличение китайских инвестиций.

«В рамках своей внешней политики обе страны стремятся к налаживанию уважительных отношений на международном уровне», — отметил Гаджиев, подчеркнув, что страны поддерживают многосторонность и мультилатерализм.

Стороны сотрудничают в рамках региональных и международных многосторонних структур, включая Шанхайскую организацию сотрудничества. По его словам, это «дополняет двустороннее сотрудничество».

Азербайджан будет председательствовать в организации Движения неприсоединения в 2019-2022 годах. Гаджиев сказал, что данный институт имеет потенциал в укреплении международного порядка и управления, а также доверия, мира и безопасности на глобальном уровне.

«В период своего председательствования мы будем способствовать дальнейшему укреплению этого института, а также внесем вклад в установление мира и безопасности на планете», — заявил Гаджиев.