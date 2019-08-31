«Гянджинское» дело – пора извлекать уроки?

Прошло чуть больше года с «гянджинских событий». Тогда произошел ряд событий, которые,так или иначе,повлияли на всю страну. Взорвалась Мингячевирская ТЭЦ — страна осталась без света, и сразу после этого вопиющий инцидент, который вошел в историю как «гянджинское дело».

На главу исполнительной власти второго по величине города Азербайджана Гянджи Эльмара Велиева было совершено покушение. Через несколько дней в городе начался митинг, во время которого погибло два офицера правоохранительных органов. В жаркие летние дни 2018 года, эти события нагрели обстановку в стране до предела. При этом никто в обществе, и особенно гянджинцы не сожалели о случившемся с главой исполнительной власти.

Было больше злорадства, нежели сочувствия пострадавшему. Жители Гянджи говорили, что «рано или поздно с ним это должно было произойти». Куда больше шокировало общество убийство двух офицеров МВД. Государство быстро среагировало на все и не допустило выхода ситуации из-под контроля.

Юнис Сафаров, стрелявший в главу ИВ Гянджи, был арестован, убившие двух офицеров, тоже. Началось долгое разбирательство. Но рана тех событий еще открыта и, несмотря на судебный приговор, еще кровоточит.

3 июля 2018 года около 20:30 перед зданием ИВ Гянджи неизвестный выстрелил в Эльмара Велиева и его охранника Гасыма Ашбазова. В результате оба получили ранения и были доставлены в больницу. После этого уже 10 июля в Гяндже состоялся митинг, в результате которого было убито два офицера МВД.

До сих пор практически каждый день то в Гяндже, то в Баку проходят малочисленные акции протеста матерей арестованных участников митингов и тех, кто по версии родителей, совершенно случайно оказался там именно в это время. Родителей понять, конечно, можно, никто не хочет, чтобы их дети или родственники были арестованы несправедливо.

Тем более азербайджанский суд за все время своего существования успел потерять доверие и населения и международных институтов. Кстати именно по причине «справедливых» и «независимых» судов, в Азербайджан сегодня не идут международные инвесторы. Но это отдельная тема, о которой # писало не раз. Сейчас же речь о митингующих, которые требуют справедливого суда и расследования. Это в свою очередь хоть и незначительно, но определенно сохраняет напряженность в стране. Но кто в этом виноват?

Начнем с самого начала. С деятельности самого Велиева. О нем в стране шли разные слухи. А слухи, как известно, без огня не бывают, хоть и зиждутся на полуправде. Рассказывали разное, и все это вызывало отвращение, гнев и ненависть к данной персоне. Но еще больше раздражало молчание и бездействие центральных властей, которые больше верили своим источникам, чем слухам, бродящим в народе. А руководству, конечно, предоставлялась «правильная» информация, чтобы не озадачивать подобной «мелочью». И вот итог. И, к сожалению это еще не все, потому что рана, как было сказано выше, кровоточит и будет кровоточить до тех пор, пока проблемы не будут решены коренным образом.

Действия Велиева и его поведение привело к противостоянию между городской властью и гянджинцами. Его деятельность, опирающаяся не на закон, а на группы, которые его поддерживают, принесли кучу проблем руководству страны, которое, безусловно, не желало иметь подобные проблемы. Тут кстати стоит сказать, что то, что не может сделать оппозиция, делают госчиновники своим поведением, которое раздражает общество. То есть общественные настроения во многом зависят от самого госаппарата.

Успех любого правительства зависит от его удачной кадровой политики. Не будет эффективных кадров, не будет и положительных результатов, будет расти недовольство. В данном случае, оппозиции даже делать ничего не надо, не эффективная кадровая политика бросает народ в объятия оппозиции.

Кстати, отсутствие в такой ситуации сильной оппозиции тоже проблема. Для любого государства нужна та сила, которая обуздает общественное недовольство. Не будет сильной внутренней оппозиции, ее создадут извне, а это опасно для национальной безопасности страны и государственности. Поэтому на сегодня, если извлечь уроки из «гянджинского дела», нужно в первую очередь решить проблему эффективного кадрового состава, это первый вопрос, который наше правительство должно решить.

Возможно, многие читатели тут зададутся вопросом: «А где найти такие кадры?» Ответ прост: постоянная ротация и обновление кадрового персонала в поисках знатоков своего дела.