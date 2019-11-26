Гянджинская городская школа №16 распространила заявление в связи со смертью ученицы

Гянджинская городская полная средняя школа №16 им.М.Ш.Вазеха распространила заявление в связи со смертью ученицы 1-го класса Хадиджи Хатамли.

Как сообщили в школе, сегодня в районе 12:30 состояние ученицы ухудшилось, начались судороги.

«В это время возле ученицы находились ее бабушка, учитель и школьная медсестра. Сообщаем для информации, что девочка страдала от эпилепсии, поэтому ее бабушка всегда посещала занятия, ждала ее, кормила во время перемены. Школьница умерла по дороге в больницу. От имени Гянджинской городской школы №16 им. М.Ш.Вазеха выражаем соболезнования семье умершей. Желаем им терпения», — говорится в информации.

| 2019-11-26T19:39:35+00:00 26 ноября 2019, 23:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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