Гвардиола — журналисту: Вы обвиняете меня в получении отдельных выплат?

Главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу возмутил вопрос журналиста после финального матча Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0).

«Выяснилось, что Роберто Манчини получал из Абу-Даби отдельные выплаты, когда тренировал «Манчестер Сити». Вы когда-нибудь получали отдельные выплаты за время работы в «Сити»? — спросил журналист тренера.

«Вы понимаете, какой вопрос задаете мне? Вы сегодня спрашиваете меня, получал ли я какие-то деньги отдельно? Прямо сейчас, сегодня? Вы считаете, что я заслуживаю такого вопроса? Я не знаю, как было у Манчини.

В день, когда я выиграл требл, вы спрашиваете меня, получал ли я отдельные выплаты? Пффф. Вы обвиняете меня, что я получал отдельные выплаты?» – приводит слова Гвардиолы «твиттер» Hayters TV. (Чемпионат)