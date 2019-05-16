Гвардиола скучает по семье и друзьям

Бывший лидер «Барселоны» Ривалдо не исключил, что уже в ближайшем будущем нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Жосеп Гвардиола решит вернуться в Испанию, где он тренировал «Барселону».

— Пеп не любит быть вдали от своей семьи и друзей, он скучает по своим. Думаю, что из-за этого хорошее предложение из Испании может заинтересовать его.

— Я убежден, что у Гвардиолы будут новые варианты продолжения карьеры в будущем, я бы даже не исключил этого летом. Думаю, ностальгия по своему народу станет одним из факторов при решении по своей карьере, — приводит слова Ривалдо Betfair.