Гвардиола: «Рано или поздно Чави станет главным тренером «Барселоны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жосеп Гвардиола поделился мнением о бывшем полузащитнике «Барселоны» Чави. По мнению Гвардиолы, Чави, работающий в Катаре, однажды обязательно возглавит «Барселону».

— Рано или поздно это случится, Чави станет главным тренером «Барселоны». Он еще очень молод, но однажды это произойдет. Чави понимает футбол, он — страстный человек, который полностью посвящен работе. Чави — смелый, он прямо все говорит, — цитирует Гвардиолу Catalunya Radio.

Сам Чави говорил, что его целью является работа в «Барселоне». В то же время испанский полузащитник признался, что ему бы хотелось попробовать силы в английской Премьер-лиге.

Чави закончил карьеру игрока в «Аль-Садде». После прошлого сезона испанец заключил тренерский контракт с клубом до 2020 года.