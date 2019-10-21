Гвардиола может вернуться в Барселону

Партия «Вместе за Каталонию» рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Жосепа Гвардиолу в качестве будущего кандидата на пост главы Женералитета Каталонии, сообщает bombardir.ru.

Политик Артур Мас выступил с идеей приглашения Гвардиолы для участия в выборах правительства Каталонии.

— В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола, — сказал Мас.

Сообщается, что Гвардиола не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может вернуться в «Барселону». Его жена и дети живут в Каталонии.

Контракт Гвардиолы с английским клубом истекает в июне 2021 года.

Женералитет Каталонии — высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии, включающий в себя парламент и правительство Каталонии, возглавляется президентом Женералитата, выполняющим функции главы Каталонии.

| 2019-10-21T22:54:30+00:00 22 октября 2019, 01:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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