Гвардиола может вернуться в Барселону

Партия «Вместе за Каталонию» рассматривает главного тренера «Манчестер Сити» Жосепа Гвардиолу в качестве будущего кандидата на пост главы Женералитета Каталонии, сообщает bombardir.ru.

Политик Артур Мас выступил с идеей приглашения Гвардиолы для участия в выборах правительства Каталонии.

— В моей голове есть один кандидат, у которого нет политического опыта. Это Пеп Гвардиола, — сказал Мас.

Сообщается, что Гвардиола не хочет продлевать контракт с «Манчестер Сити» и может вернуться в «Барселону». Его жена и дети живут в Каталонии.

Контракт Гвардиолы с английским клубом истекает в июне 2021 года.

Женералитет Каталонии — высший орган самоуправления автономного сообщества Каталонии, включающий в себя парламент и правительство Каталонии, возглавляется президентом Женералитата, выполняющим функции главы Каталонии.