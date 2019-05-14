Гвардиола: «Мое любимое чемпионство — первое, с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает победу в АПЛ в сезоне-2018/19 самой приятной в своей карьере, но признает, что это было самое тяжелое чемпионство. «Сити» выиграл АПЛ благодаря победе над «Брайтоном» (4:1) в последнем туре и в итоге опередил «Ливерпуль» на 1 очко — 98 против 97.

— Я бы не сказал, что это самое приятное чемпионство в моей тренерской карьере, ведь мой первый чемпионский титул с «Барселоной» (сезон-2008-2009), когда мы победили на «Бернабеу» (обыграли «Реал») со счетом 6:2, был невероятным.

— Это был мой первый сезон в качестве главного тренера, в моем родном городе, в клубе моего сердца, в клубе, который я люблю больше всех.

— Однако нынешнее чемпионство — самое тяжелое в моей карьере. И все это из-за класса «Ливерпуля», — цитирует Гвардиолу Marca.