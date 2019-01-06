Гвардиола хочет в отпуск

Главный тренер Пеп Гвардиола отметил, что «Манчестер Сити» должен бороться в каждой игре, несмотря на насыщенный график.

«Я бы хотел уйти в отпуск на два месяца прямо сейчас, месяц был действительно тяжелым, но что есть, то есть. Мы хотим быть топ-клубом. Мы не можем не играть какой-либо матч или отказаться от какого-то турнира. Возможно, если бы мы не играли в Кубке лиги, нам было бы легче в плане восстановления, но что есть, то есть

Следующий матч для нас как финал. Мы выйдем на игру с пониманием: выиграем – пройдем дальше, проиграем – вылетим из второго по важности турнира в Англии», — сказал Гвардиола SkySports.

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